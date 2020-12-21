Опубликован первый тизер флагмана iQOO 7

Компания Vivo опубликовала первый тизер смартфона iQOO 7, выход которого ожидается в первой половине 2021 года. Отметим довольно яркую белую раскраску с красной, черной и синей полосами и прямоугольный блок тыльной камеры с тремя модулями и двойной вспышкой. Устройству прочат камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, плоский AMOLED-экран, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G, поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт и предустановленную Origin OS/iQOO UI на основе Android 11.

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