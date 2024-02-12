Опубликован постер Xiaomi 14 Ultra с огромной камерой

Китайские источники опубликовали якобы официальный постер флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который будет представлен уже через две недели. На изображении аппарат показан сверху, но это не мешает увидеть выступ гигантского по размерам блока основной камеры. С ним толщина смартфона увеличивается почти вдвое. Также рендер подтверждает слухи о почти плоском дисплее.

Ранее сообщалось, что в состав тыльной камеры Xiaomi 14 Ultra войдут модули разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (3,2-кратное оптическое приближение).