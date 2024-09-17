Опубликован пресс-рендер iQOO Z9 Turbo+

Бренд iQOO раскрыл дизайн субфлагманского смартфона Z9 Turbo+, официальный релиз которого состоится уже 24 сентября. Аппарат изображен в расцветке Moon Shadow Titanium. По предварительным данным, смартфон получит флагманский 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9300 Plus, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Гц и подэкранным сканером отпечатков, операционную систему Android 14, фронтальную камеру на 16 Мп и сдвоенной тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп.

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