Опубликован пример фото с Nubia Z80 Ultra

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu опубликовал подробности о смартфоне Nubia Z80 Ultra, релиз которого ожидается в октябре или ноябре этого года. Итак, устройству приписывают наличие основной камеры с 35-мм главным модулем и улучшенным перископным модулем, аккумулятора ёмкостью минимум 7000 мАч и нового поколения полноэкранного экрана с невидимой фронтальной камерой. Также в сети появился снимок, сделанный, как утверждает источник, на Nubia Z80 Ultra.

Напомним, что в предшественнике Nubia Z70 Ultra используется тройная тыльная камера с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией).