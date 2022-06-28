Опубликован рендер смартфона iQOO 10 Legend BMW edition

Как уже известно, смартфоны линейки iQOO 10 запускаются Китае в июле. В сети появился рендер смартфона iQOO 10 Legend BMW edition. На нем мы видим, специальную версию смартфона. Он получил заднюю панель с двухцветным дизайном, черный и белый. Устройство получит тройной блок камеры со светодиодной вспышкой. В дизайне задней панели видны красно-черно-синие полосы BMW M.

iQOO 10 будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Версия iQOO 10 Pro будет поставляться с OLED-панелью аналогичного размера с изогнутыми краями, разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее. Известно, что iQOO 10 Pro будет основан на мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1 и на базе чипсета Dimensity 9000+. Оба телефона будут оснащены 50 мп тройной камерой и поддержкой OIS. Кроме того, iQOO 10 Pro может стать первым в мире телефоном с поддержкой быстрой зарядки мощностью 200 Вт.
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