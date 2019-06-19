Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький. Также Гескин опубликовал рендер, на котором можно сравнить смартфоны поколения 2020 года с актуальными iPhone XS и iPhone XS Max.

Если верить известному аналитику Минг-Чи Куо, в следующем году Apple выпустит увеличенный iPhone XS Max и уменьшенный iPhone XS – с экранами 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма и 5,4 вместо 5,8, соответственно. При этом наследник iPhone XR 2018 и 2019 сохранит диагональ 6,1 дюйма. При этом iPhone XR 2020 года наконец получит OLED-дисплей.