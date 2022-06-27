Опубликован тизер смартфона Motorola Frontier с 200-Мп камерой

В сети появился тизер смартфона Motorola Frontier, который обещает «фотографии с беспрецедентной детализацией». Это неудивительно, ведь Motorola Edge 30 Ultra (так он будет называться в глобальной продаже) первым на рынке получит главный модуль камеры на основе 200-Мп датчика изображения Samsung HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма с размером пикселя 0,64 мкм. Смартфону также приписывают сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и 12-Мп камеру для портретных фото, топовую платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,8-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камеру на 60 Мп и поддержку 68-Вт зарядки. Официальный релиз устройства ожидается в ближайшее время.