Опубликован тизер смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi опубликовала тизер смартфона Mi Mix Alpha, который был анонсирован еще несколько месяцев назад. Вполне возможно, что тизер означает скорое появление устройства в продажу. Цена смартфона должна составить около 2800 долларов. Напомним, что его главной особенностью стал дисплей, который занимает 180,6% от размера передней панели. По сути, экран занимает почти всю заднюю панель, что позволило отказаться от фронтальной камеры.

Из других важных характеристик: тройная камера с главным датчиком разрешением 108 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Цена смартфона составляет 2800 долларов.