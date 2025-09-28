Опубликована фотоподаборка Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

В сети появились многочисленные фотоподборки флагманских смартфонов Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые уже бьют рекорды продаж на китайском рынке. Блогеры и журналисты особенно отмечают более вытянутый корпус базовой модели и главное нововведение в Pro-моделях – дополнительный экран. Последний используется для показа уведомлений, управления музыкой, селфи на основную камеру и даже для превращения смартфона в ретро-консоль с помощью фирменного чехла.

Напомним, что Xiaomi 17 Pro оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном OLED LTPO с разрешением 2656:1220 пикселей, кадровой частотой изображения от 1 до 120 Гц, рамками толщиной 1,18 мм, яркостью до 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости 1920 Гц, дополнительным 2,7-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 904:572 пикселя, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (Light Fusion 950L и стабилизацией Hyper OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 102°) и 50 Мп (перископ с 5-кратным приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100, 50 и 22,5 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли (IP68).

TSMC повышает стоимость своих чипов…
Крупнейший контрактный производитель полупроводников TSMC собирается поднять цены на все современные техп…
Samsung представила ужасные результаты за второй квартал…
Samsung может выйти из финансового кризиса в ближайшие кварталы благодаря смене стратегии, однако результ…
Samsung Galaxy S25 FE получит яркий экран …
Сетевой информатор Ахмед Квайдер опубликовал новые подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy…
Redmi Note 15 Pro+ протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 1…
Официально: Infinix Hot 60i 5G получит АКБ на 6000 мАч…
Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Hot 60i 5G, который будет официально представлен в Инди…
OPPO K13 Turbo показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфона K13 Turbo, который будет представлен 21 июля…
iPhone 17 Pro подорожает на 100 долларов…
Согласно последней информации, базовая версия iPhone 17 будет стоить 799 долларов — столько же, сколько и…
Представлен смартфон Redmi 15 5G с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi объявила о выпуске бюджетного смартфона Redmi 15 5G, который оценен на дебютном малазийск…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor