Опубликована фотоподаборка Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

В сети появились многочисленные фотоподборки флагманских смартфонов Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, которые уже бьют рекорды продаж на китайском рынке. Блогеры и журналисты особенно отмечают более вытянутый корпус базовой модели и главное нововведение в Pro-моделях – дополнительный экран. Последний используется для показа уведомлений, управления музыкой, селфи на основную камеру и даже для превращения смартфона в ретро-консоль с помощью фирменного чехла.

Напомним, что Xiaomi 17 Pro оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовым экраном OLED LTPO с разрешением 2656:1220 пикселей, кадровой частотой изображения от 1 до 120 Гц, рамками толщиной 1,18 мм, яркостью до 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости 1920 Гц, дополнительным 2,7-дюймовым 120-Гц AMOLED-дисплеем с разрешением 904:572 пикселя, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (Light Fusion 950L и стабилизацией Hyper OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 102°) и 50 Мп (перископ с 5-кратным приближением), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6300 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100, 50 и 22,5 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли (IP68).