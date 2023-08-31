Опубликована фотоподборка Huawei Mate 60 Pro

В сети появилась подборка качественных фотографий представленного пару дней назад флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro. Отдельно отметим, какой широкой получилась новинка – 79 мм. Также на снимках можно заметить, что три выреза на экране превращаются в один «остров», как у iPhone 14 Pro.

Напомним, что Mate 60 Pro характеризуется 12 ГБ оперативной памяти, 6,82-дюймовым OLED-LTPO-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 88-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 20-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, слотом для карт памяти NM, разъемом USB 3.1 Gen 1, поддержкой Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и звонков по спутниковой связи, а также предустановленной ОС HarmonyOS 4.0.