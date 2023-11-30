Опубликована фотоподборка Meizu 21

Китайские источники опубликовали качественные фотографии представленного сегодня флагманского смартфона Meizu 21. Отметим черную, белую, салатовую и фиолетовую расцветки, аккуратный блок основной камеры и RGB-вспышку, которая работает как индикатор батареи и уведомлений.

Что до технических характеристик, Meizu 21 характеризуется 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой HDR10+ и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения на 37345 мм2, АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 32 Мп и тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с оптической системой стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро). Цена базовой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет 480 долларов.