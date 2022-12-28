Опубликована фотоподборка Redmi K60 Pro

Профильный ресурс Mydrivers опубликовал фотографии смартфона Redmi K60 Pro и его комплекта поставки. Помимо самого устройства, в коробку положили силиконовый чехол, скрепку для лотка SIM-карты, кабель и адаптер питания на 120 Вт.

Напомним, что оцененный от 475 долларов Redmi K60 Pro оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм2, оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, подэкранным дактилоскопом, пиковой яркостью 1400 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Bluetooth 5.3 и фирменной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13 «из коробки».