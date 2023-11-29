Опубликована фотоподборка Redmi K70 Pro

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал качественные фотографии смартфона Redmi K70 Pro, который был представлен несколько часов назад. Перед нами черная версия новинки, которая выделяется текстурой задней панели.

Напомним, что оцененный от 465 долларов Redmi K70 Pro характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым 2K-дисплеем OLED с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 на 1/1,55 и OIS), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), АКБ на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и фирменной прошивкой HyperOS на базе операционной системы Android 14.

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