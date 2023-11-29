Опубликована фотоподборка Redmi K70 Pro

Напомним, что оцененный от 465 долларов Redmi K70 Pro характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым 2K-дисплеем OLED с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и частотой ШИМ до 3840 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 на 1/1,55 и OIS), 50 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), АКБ на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и фирменной прошивкой HyperOS на базе операционной системы Android 14.