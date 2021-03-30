Опубликована фотоподборка Xiaomi Mi 11 Pro

Вчера был представлен ожидаемый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro, а уже сегодня в сети появилась подробная фотоподборка этой новинки. Напомним, что смартфон оснащается 6,81-дюймовым экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и стеклом Gorilla Glass Victus, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе 1/1,12-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN2, 13 Мп модулем (сверхширик) и 5 Мп (5-кратный оптический зум), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC, симметричным портом USB Type-C, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 67 Вт. Аппарат появится в продаже 2 апреля по цене от 650 евро.