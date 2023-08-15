Опубликована фотоподборка Xiaomi Mix Fold 3

Вчера компания Xiaomi представила складной смартфон MIX Fold 3, а сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями новинки.

Напомним, что оцененный от 1240 долларов смартфон характеризуется разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,56-дюймовым внешним 120-Гц экраном Samsung E6 с соотношением сторон 21:9, 8,03-дюймовым гибким дисплеем с разрешением 2К, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2600 кд/кв.м, шарниром из высокопрочной стали с пределом прочности 1800 Мпа, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (приближение 3,2х), батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт соответственно.