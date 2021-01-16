Опубликована официальная распаковка Samsung Galaxy S21

Компания Samsung опубликовала официальную распаковку флагманских смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, которые появятся в продаже 5 феврале. Внимательные зрители сразу заметят, что Samsung вслед за Apple отказалась от комплектного адаптера питания. При этом фирменное зарядное устройство мощностью 25 Вт подешевело с 35 до 20 долларов.

Напомним, что Galaxy S21 и Galaxy S21+ оснастили 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED 2X-дисплеями с разрешением FHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 12Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото),батареями на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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