Опубликована первая распаковка Xiaomi 13 Lite

На YouTube появилось первое видео с распаковкой смартфона Xiaomi 13 Lite, который еще не был представлен официально. Ролик подтверждает информацию о том, что перед нами глобальный клон китайского Xiaomi Civi 2.

Это значит, что смартфон получит тонкий корпус толщиной 7,23 мм, массу в 171,8 грамма, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, сдвоенную селфи-камеру с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку проводной 67-Вт зарядки, стереодинамики и модуль NFC.