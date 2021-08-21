Опубликована первая разборка Samsung Galaxy Z Flip3

В сети появилось первое видео с разборкой складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, который оценен в 90 тысяч рублей за вариант со 128 ГБ флеш-памяти. Отметим приклеенные аккумуляторы без фиксаторов, несколько графитовых прокладок и очень плотное расположение компонентов, что неудивительно для столь компактного устройства.

Напомним, что смартфон оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, процессором Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сетей 5G.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3
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