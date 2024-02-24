Опубликована первая разборка Xiaomi 14 Ultra

YouTube-канал WekiHome опубликовал первое видео с разборкой и тестированием флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra, который был представлен пару дней назад. Специалисты измерили яркость экрана, которая составила 752 нит в обычном режиме и 1045 нит в условиях яркого освещения. Также обращает на себя внимания новый аккумулятор, который при схожих габаритах достиг значительного прироста в ёмкости – 5300 мАч против 5000 мАч.

Напомним, что в оснащение смартфона также вошел 6,73-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, основная камера Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), поддержка 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.