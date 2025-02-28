Опубликована первая разборка Xiaomi 15 Ultra

Китайцы из WekiHome опубликовали первую разборку представленного вчера флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra. Специалисты отмечают уменьшенные размеры аккумулятора (ёмкость при этом выросла до 6000 мАч в китайской версии), отсутствие переменной диафрагмы в оптике главного модуля, максимальную мощностью зарядки 75 Вт в первые минуты (максимальная заявленная мощностью 90 Вт) и 30-35 Вт в среднем, полноэкранную яркость 630 нит в помещении и 1780 нит под ярким солнцем, а также непростой процесс разборки. Напомним, что Xiaomi 15 Ultra оценен на родном для производителя китайском рынке в 895 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.