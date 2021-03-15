Опубликована распаковка Samsung Galaxy A72 4G

В сети появилось видео распаковки смартфона Samsung Galaxy A72 4G, который будет представлен 17 марта. Итак, аппарат получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G, предустановленную ОС Android 11 с One UI 3.1, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 12 Мп и 5 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, стереодинамики, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки на 25 Вт, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Смартфон выйдет в версиях с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Изначально аппарат выйдет в Индии, а затем и в других странах.