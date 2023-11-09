Опубликована распаковка еще не представленного Vivo X100 Pro

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт, батареей ёмкостью 5400 мАч, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989, 64 Мп (перископный модуль на OmniVision OV64B и 50 Мп (сверхширик).