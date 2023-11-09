Опубликована распаковка еще не представленного Vivo X100 Pro

На YouTube появилась первая распаковка флагманского смартфона Vivo X100 Pro, официальный релиз которого запланирован на 13 ноября. Видео подтвердило наличие адаптера питания мощностью 120 Вт в комплекте поставки.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят поддержкой беспроводной зарядки на 50 Вт, батареей ёмкостью 5400 мАч, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4, селфи-камерой на 32 Мп и тройной тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989, 64 Мп (перископный модуль на OmniVision OV64B и 50 Мп (сверхширик).