Опубликованы фото OnePlus 7 в рабочем состоянии

На просторах китайской социальной сети Weibo обнаружились живые фото смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально. Флагман запечатлен во включенном состоянии – причем на одном из снимков открытка вкладка настроек «о телефоне», где можно увидеть главные характеристики. Итак, смартфон получит 6,67-дюймовый Super Optic-дисплей, тройную основную камеру на 48, 16 и 8 Мп, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Любопытно, что в настройках фигурирует название OnePlus 7 Pro, а не OnePlus 7. Может быть, китайский производитель задумал выпустить две версии?