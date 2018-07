Флагман Meizu 16 Plus с тонкими рамками появился на настоящих фото. Аппарат Meizu 16 Plus получил 6,5-дюймовый экран и двойную заднюю камеру, которая расположилась посередине задней панели. В основе Meizu 16 Plus лежит топовый чип Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Приобрести новинку Meizu 16 Plus можно будет за 37 200 рублей.