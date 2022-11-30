Опубликованы фото с 75-мм модуля камерофона Xiaomi 13 Pro

Вскоре после фотографий, сделанных на главный модуль основной камеры Xiaomi 13 Pro, в сети появились снимки, сделанные на модуль телефото. Он основан на 75-мм телеобъектив Leica с диафрагмой F/2,0. По словам руководителя Xiaomi Лэя Цзюня, нас ждет лучшая вспомогательная камера в истории компании. Отмечается, что данный модуль отлично подойдет для съемки детей и животных, а также стрит-фотографии, поскольку он обеспечивает 3,2-кратный оптический зум и 70-кратный гибридный зум. Напомним, что официальная презентация смартфонов серии Xiaomi 13 состоится уже завтра, 1 декабря.