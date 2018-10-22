Опубликованы фото с камеры Lenovo S5 Pro

В сети появились фотографии, сделанные, как утверждается, на недавно представленный смартфон Lenovo S5 Pro. Если это так, то нас ждет лучший бюджетный камерофон. Напомним, что аппарат оснастили доступным, но быстрым процессором Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей и вырезом, сдвоенной основной камерой (основной 12 Мп модуль с объективом с диафрагмой F/1.8 и 20-Мп дополнительный с телеобъективом), двойной фронтальной камерой на 20 Мп и 8 Мп, аккумулятором на 3500 мАч, корпусом толщиной 7,7 мм, портом USB-C, а также поддержкой быстрой зарядки и функции распознавания лиц. Цена смартфона составляет 190 долларов.