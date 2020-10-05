Опубликованы фото с камеры смартфона Realme 7i

Один из руководителей компании Realme Мадхав Шет опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Realme 7i. Отметим, что снимки получились весьма качественными даже в условиях слабой освещенности.

Напомним, что аппарат характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной операционной системой Android 10. Его цена составляет 200 долларов.