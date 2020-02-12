Опубликованы фото с камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

В сети появились фотографии, сделанные на камеру только что представленного топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra. Стоит отметить, что снимки сделаны без использования режима ночной съемки. Напомним, что аппарат получил основную камеру со 108 Мп главным модулем, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 48 Мп модулем с телеобъективом и времяпролетную камеру ToF. Главной особенностью камеры является 100-кратный цифровой зум. Samsung Galaxy S20 Ultra выйдет в российскую продажу 13 марта по цене в 99 990 рублей.