Опубликованы фото с камеры смартфона Vivo Z5

Компания Vivo опубликовала первые фото с камеры смартфона Vivo Z5, официальный дебют которого запланирован на 31 июля. Судя по водяным знакам, камера получит три модуля, один из которых будет оснащен сверхширокоугольной оптикой. Предыдущие слухи прочили смартфону тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 48, 8 и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 712, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4400 мАч. По мнению аналитиков, Vivo Z5 сможет составить конкуренцию смартфону Xiaomi CC9 как минимум на китайском рынке.