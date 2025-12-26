Опубликованы фото с телеобъектива Xiaomi 17 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала новые фотографии, сделанные на представленный вчера флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. На этот раз были продемонстрированы возможности местного зума. Как известно, здесь используется 200-Мп модуль Leica с непрерывным оптическим зумом в диапазоне фокусных расстояний 75–100 мм без цифрового кропа. Также в состав основной камеры вошел главный модуль с разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD) и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. В Китае за новинку просят эквивалент 995 долларов.