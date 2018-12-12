Опубликованы фотографии и технические характеристики смартфона Huawei P Smart (2019) до его анонса. Гаджет получит 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Основой стал процессор Kirin 710 и 3 Гбайт ОЗУ. Девайс оборудован основной камерой, состоящей из двух сенсоров с разрешением 13 и 2 Мп. Селфи-камера на 8 мегапикселей разместилась в каплевидном вырезе в верхней части дисплея. За питание аккумулятора отвечает емкость на 3400 мА.ч и будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie . Габариты: 155,2 * 73,4 * 8 мм. Цена новинки составит около 282 доллара.