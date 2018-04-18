Опубликованы характеристики смартфона Bluboo S3

Появились характеристики Bluboo S3 с мощным аккумулятором. Аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 * 1080 пикселей и собран на базе 8-ядерного мобильного чипсета MTK6750T, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на внутреннем флэш-модуле. MicroSD слот позволяет добавить дополнительно карту до 256 ГБ. Главная камера смартфона построена на оптических модулях Samsung 21 МП и 5 МП. Селфи-камера получила разрешение 13 МП. Питание аккумулятора обеспечит ёмкость на 8500 мА.ч. О сроках выхода и стоимости устройства пока не сообщается.