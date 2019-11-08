Опубликованы характеристики смартфона Huawei Y9s

На официальном сайте компании были опубликованы характеристики нового смартфона Huawei Y9s. Дисплей FHD + Ultra FullView с диагональю 6,59 дюймов. Смартфон оснащен всплывающей сели-камерой 16 Мп, а также боковым сканером отпечатков пальцев, скрытым под кнопкой питания. Тройная камера на 48 Мп.

Работает модель на процессоре Kirin 710F с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения, которую можно расширить через слот для карты MicroSD (максимум 512 ГБ). Емкость аккумулятора 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт через порт USB Type-C. Huawei Y9s будет поставлять телефон с EMUI 9.1 из коробки на базе Android 9 Pie.