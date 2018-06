Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Meizu 16 Plus. Аппарат получит 6,5-дюймовый экран и двойную заднюю камеру, которая расположится посередине задней панели. За производительность устройства Meizu 16 Plus будет отвечать топовый чип Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. О дате анонса и стоимости новинки Meizu 16 Plus пока не сообщается.