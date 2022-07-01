Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 10T 5G

Компания OnePlus намерена представить смартфон OnePlus 10T 5G.

Новый смартфон OnePlus 10T основан на базе OnePlus 10 Pro, но с некоторыми изменениями. Смартфон OnePlus 10T 5G получит мобильную платформу SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED-экран диагональю 6,7-дюймов с разрешением Full-HD и частотой кадров 120 Гц. Сканер отпечатков расположен под дисплеем.

Фронтальная камера оснащена 16 Мп сенсором. В основной камере используются сенсоры с разрешением 50, 8 и 2 Мп. Известно, что устройство получит поддержку быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч.

OnePlus 10T 5G представят в двух конфигурациях памяти 8/128 и 12/256 ГБ. Работает смартфон под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12.