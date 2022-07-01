Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 10T 5G

Компания OnePlus намерена представить смартфон OnePlus 10T 5G.

Новый смартфон OnePlus 10T основан на базе OnePlus 10 Pro, но с некоторыми изменениями. Смартфон OnePlus 10T 5G получит мобильную платформу SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED-экран диагональю 6,7-дюймов с разрешением Full-HD и частотой кадров 120 Гц. Сканер отпечатков расположен под дисплеем.

Фронтальная камера оснащена 16 Мп сенсором. В основной камере используются сенсоры с разрешением 50, 8 и 2 Мп. Известно, что устройство получит поддержку быстрой зарядки мощностью 150 Вт. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч.

OnePlus 10T 5G представят в двух конфигурациях памяти 8/128 и 12/256 ГБ. Работает смартфон под управлением OxygenOS 12.1 на базе Android 12.
Poco M4 5G будет работать на чипсете Dimensity 700…
Xiaomi продолжает пополнять свою линейку Poco, которая вскоре может приветствовать нового члена M-семейст…
Раскрыты характеристики дешевого смартфона realme C30…
В сети появились характеристики нового смартфона realme - модели C30. Ориентировочная цена устройство сос…
Xiaomi Mi 10 5G получает стабильную MIUI 13 на базе Android …
Компания Xiaomi начала выпуск обновлений MIUI 13 на базе Android 12 для своих устройств. Было объявлено, …
Смартфон HTC Desire 22 Pro разработан для Метавселенной…
Компания HTC объявила о выпуске смартфона Desire 22 Pro созданного для Метавселенной. Desire 22 Pro являе…
Представлен смартфон OnePlus Ace Racing Edition…
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace Racing Edition, которая появится в …
Точный макет iPhone 14 Pro Max показали на видео…
В сети появилось видео, в котором демонстрируется самый точный на данный момент макет еще не представленн…
Смартфон OnePlus Nord 2 обновился до Android 12…
OnePlus Nord получил обновление Android 12 примерно пару недель назад, а его преемник, Nord 2, начинает п…
Noise ColorFit Vision 2 обеспечивают до 7 дней автономной ра…
Бренд Noise выпустил новые умные часы под названием Noise ColorFit Vision 2. На данный момент, носимое ус…
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor