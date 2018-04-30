Опубликованы характеристики смартфона Oppo A83 (2018)

Представлен 5,7-дюймовый смартфон Oppo A83 (2018) с разрешением 1440 на 720 пикселей. У гаджета имеется функция распознавания лица для разблокировки и чип MediaTek MT6763T. Основная камера одинарная и получила датчики изображения с разрешением 13 мегапикселей. Фронтальный модуль снабдили объективом на 8 Мп. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 3180 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1 Nougat. Предусмотрены модули Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11/b/g/n, GPS, 3,5-мм аудиоразъем и USB порт. Доступна новинка Oppo A83 (2018) в синем и золотом цвете корпуса.