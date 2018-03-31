Опубликованы характеристики смартфона UMIDIGI A1 Pro

Состоялся официальный анонс мобильного телефона UMIDIGI A1 Pro, который при своей стоимости и характеристиках вполне может стать лучшим решением на рынке. Дело в том, что стоимость гаджета составляет 99 долларов, а за такие деньги вы точно ничего мощнее не найдете.

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MTK MT6739, он работает на довольно высокой тактовой частоте и вообще неплохо себя показывает в синтетических тестах и реальной эксплуатации. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенной памяти тут 16 гигабайт.

Порадовал меня и дисплей — 5,5 дюймов, разрешение составляет 1440 на 720 точек, соотношение сторон составляет 18:9. Вообщем, за свои деньги это шикарный смартфон — у него есть все, что нужно современному пользователю.