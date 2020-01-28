Опубликованы качественные рендеры iPhone 12

Дизайнер Джермейн Смит и профильное издание LetsGoDigital поделились качественными изображениями смартфонов Apple iPhone 12, выход которых должен состояться осенью этого года. Как и в предыдущих утечках, дизайн iPhone 12 довольно сильно похож на культовые iPhone 4 и 5 – все из-за угловатой металлической рамки. Предполагается, что в серию войдут сразу четыре модели: компактный и недорогой iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем и двойной тыльной камерой, две 6,1-дюймовых модели с двойной и тройной камерами соответственно, а также топовый iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном, тройной камерой и функцией сканирования окружающей среды.