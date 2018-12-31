Опубликованы качественные рендеры смартфона Smartisan Nut R2

Сетевые источники поделились качественными изображениями флагманского смартфона Smartisan Nut R2, который еще не был представлен официально. Любопытно, что аппарат получит очень тонкие боковые и нижнюю рамки, а вот верхняя рамка будет довольно заметной. Напомним, что смартфону прочат топовый процессор Snapdragon 855, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 6-8 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флэш-памяти, сдвоенную камеру на 48 Мп и 20 Мп. Ориентировочная цена устройства составляет 435 долларов за младшую версию.