Опубликованы ночные фото с Redmi Note 11 Pro+

Компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру новенького смартфона Redmi Note 11 Pro+. Снимки сделаны в условиях слабого освещения и, судя по всему, камера довольно уверенно справляется с этим режимом. Напомним, что основная камера смартфона состоит из главного модуля разрешением 108 Мп (датчик изображения Samsung HM2), сверхширокоугольного модуля на 8 Мп и дополнительного датчика на 2 Мп.

Также отметим процессор MediaTek Dimensity 920, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 120 Вт и стереодинамики JBL.