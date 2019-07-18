Опубликованы ночные фото с камеры смартфона Honor 9X Pro

В сети появились фото с камеры смартфона Honor 9X Pro, который будет представлен уже 23 июля. Снимки демонстрируют возможности камеры при ночной съемке. Если здесь обошлось без обмана, то нас ждет еще один классный камерофон. Снимки получились детализированными, с насыщенными цветами и низким уровнем шумов, которые обычно бывают при съемке в условиях недостаточной освещенности. Напомним, что Honor 9X Pro получит тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а выдвижная фронтальная камера будет полагаться на 16 Мп сенсор.