Опубликованы ночные фото с камеры смартфона Nubia Z20

Генеральный директор Nubia Technology Ни Фэй поделился очередной фотографией, сделанной на еще не представленный официально смартфон Nubia Z20. Снимки подтверждают, что аппарат получит ночной режим съемки Super Night Scene Mode. При этом Фэй спросил у своих подписчиков, не кажется ли им, что при включенном Super Night Scene Mode ночь становится гораздо светлее? Ранее сообщалось, что смартфон получит камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, систему оптической стабилизации и топовый процессор Snapdragon 855 или его новая версия Snapdragon 855 Plus. Официальный анонс должен состоятся 8 августа.