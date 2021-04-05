Опубликованы ночные фото с камерофона Xiaomi Mi 11 Ultra

Недавно топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra был признан лучшим камерофоном на рынке по версии лаборатории DxOMark, а сегодня в сети появились впечатляющие ночные фото, сделанные на его тыльную камеру. Снимки созданы с использованием нового ночного режима, который основан на алгоритме «Ночная сова». Для получение итогового фото алгоритм специальным образом обрабатывает восемь снимков, уменьшая шумы, увеличивая резкость и производя цветокоррекцию.

Напомним, что смартфон получил крупный блок тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации.