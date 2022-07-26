Опубликованы новые фото с 200-Мп смартфона Moto X30 Pro

Руководитель мобильного подразделения компании Lenovo Чен Джин опубликовал новые фотографии, сделанные на 200-Мп камеру смартфона Motorola Moto X30 Pro. Напомним, что речь идет о 200-Мп датчике изображения Samsung ISOCELL HP1. Ранее было подтверждено использование аккумулятора ёмкостью 4500 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт.
Смартфону также приписывают наличие фронтальной камеры разрешением 60 Мп, топового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц.