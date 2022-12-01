Опубликованы новые фото с 75-мм объектива Leica в Xiaomi 13 Pro

Компания Xiaomi опубликовала новую подборку фотографий, сделанных на 75-мм (в 35-мм эквиваленте) объектив Leica в камерофоне Xiaomi 13 Pro. Оптика может похвастаться диафрагмой F/2,0 и высокой для дополнительного модуля детализацией. При этом, производитель пока не рассказал, какой сенсор используется в данном модуле. Что до главного модуля камеры, то он будет основан на 50-Мп дюймовом датчике изображения Sony IMX989 с оптикой от Leica и оптической стабилизацией HyperOIS. Ранее стало известно о наличии в смартфоне топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8533 Мбит/с и флеш-памяти UFS 4.0.

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