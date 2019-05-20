Опубликованы новые фото с четверной камеры Honor 20 Pro

В сети появилась очередная подборка фотографий, сделанных на камеру смартфона Honor 20 Pro, который будет представлен уже завтра. Напомним, что аппарат получит четверную тыльную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с диафрагмой F/1,4. Сегодня стало известно, что смартфон будет поддерживать 48-Мп режим AI Ultra Clarity. Honor 20 Pro уже был предоставлен специалистам из лаборатории DxOMark, а потому в день анонса стоит ждать соответствующего обзора. Предполагается, что смартфон наберет около 110 баллов и попадет в пятерку лучших камерофонов по версии DxOMark.