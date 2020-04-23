Опубликованы новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Компания Xiaomi опубликовала несколько новых фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который еще не был представлен официально. Напомним, что аппарат получит квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для 16 Мп селфи-камеры, модулем и аккумулятором ёмкостью 4160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Официальная презентация смартфона запланирована на 27 апреля.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Youth Edition
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