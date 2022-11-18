Опубликованы новые фото с камерофона Vivo X90 Pro+

Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми фотографиями, сделанными на топовый камерофон Vivo X90 Pro+. По предварительным данным, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика изображения Sony IMX989, оптикой от Zeiss, пятиосевой системой стабилизации и перископным модулем с оптическим зумом, флагманским восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, экраном Samsung AMOLED нового поколения E6, от 8 до 16 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

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