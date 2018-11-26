Опубликованы новые фото смартфона Google Pixel 3 Lite

2018-11-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 3 Lite ; [96]
В сети появилось несколько качественных фотографии, на которых еще не представленный официально смартфон Google Pixel 3 Lite запечатлен рядом с другими устройствами. Напомним, что облегченному флагмана прочат 12-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, 5,56 дюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, новый чипсет Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также 3,5-мм разъем для наушников, которого лишены старшие модели Pixel. А вот слота для microSD как не было, так и не будет. Ориентировочная цена смартфона составляет 400-500 долларов.


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