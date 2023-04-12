Опубликованы новые фото со смартфона Oppo Find X6 Pro Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми снимками, сделанными на топовый камерофон Oppo Find X6 Pro. Буквально вчера лаборатория DxOMark признала основную камеру Oppo Find X6 Pro лучшей среди смартфонов. Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми снимками, сделанными на топовый камерофон Oppo Find X6 Pro. Буквально вчера лаборатория DxOMark признала основную камеру Oppo Find X6 Pro лучшей среди смартфонов. Oppo Find X6 Pro оснащается флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (IMX890 и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Oppo Find X6 Pro оснащается флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (IMX890 и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт соответственно, флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:58 . Продукт - Oppo Find X6 Pro

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